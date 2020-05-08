ЦАМТО, 7 мая. Подписан первый экспортный контракт на поставку партии медицинских бронеавтомобилей "Тигр БМА", заявил в интервью "РИА Новости" гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

"На сегодняшний день мы имеем контракт на поставку партии бронированных медицинских машин "Тигр БМА" в одну из стран дальнего зарубежья. Куда конкретно и сколько машин, в силу ряда обязательств мы разглашать не имеем права", – сказал собеседник агентства.

А.Красовицкий отметил, что данный бронеавтомобиль может применяться не только в боевых условиях, но и в случае техногенных катастроф. В отличие от стандартных медицинских автомобилей, "Тигры БМА" могут вывозить из зоны бедствия не одного, а сразу четверых пострадавших, причем им можно оказывать медицинскую помощь на ходу.

"Тигр БМА" мы позиционируем не только как чисто медицинскую машину, а еще как автомобиль с увеличенным заброневым объемом. Она может быть использована в качестве основы для создания командно-штабных машин, высокомобильных подвижных командных пунктов, аппаратных связи, машин радиоэлектронной борьбы и так далее", – заявил А.Красовицкий агентству "РИА Новости".