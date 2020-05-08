Войти
ЦАМТО

Подписан первый экспортный контракт на поставку партии медицинских бронеавтомобилей "Тигр БМА"

198
0
0
Бронеавтомобиль "Тигр" для медицинских служб
Бронеавтомобиль "Тигр" для медицинских служб.
Источник изображения: © Пресс-служба "ВПК"

ЦАМТО, 7 мая. Подписан первый экспортный контракт на поставку партии медицинских бронеавтомобилей "Тигр БМА", заявил в интервью "РИА Новости" гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

"На сегодняшний день мы имеем контракт на поставку партии бронированных медицинских машин "Тигр БМА" в одну из стран дальнего зарубежья. Куда конкретно и сколько машин, в силу ряда обязательств мы разглашать не имеем права", – сказал собеседник агентства.

А.Красовицкий отметил, что данный бронеавтомобиль может применяться не только в боевых условиях, но и в случае техногенных катастроф. В отличие от стандартных медицинских автомобилей, "Тигры БМА" могут вывозить из зоны бедствия не одного, а сразу четверых пострадавших, причем им можно оказывать медицинскую помощь на ходу.

"Тигр БМА" мы позиционируем не только как чисто медицинскую машину, а еще как автомобиль с увеличенным заброневым объемом. Она может быть использована в качестве основы для создания командно-штабных машин, высокомобильных подвижных командных пунктов, аппаратных связи, машин радиоэлектронной борьбы и так далее", – заявил А.Красовицкий агентству "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ВПК ООО
Проекты
Медицина
Похожие новости
06.09.2019
Броня "Славянского братства"
19.08.2015
Арзамасский машзавод завершил полугодие с убытком свыше 850 млн рублей
16.11.2011
Привлекла внимание не только профессионалов
20.12.2010
"Тигр" против "Рыси"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.05 06:15
  • 1
Источник: подлодку "Хабаровск" спустят на воду, ориентировочно, в конце июня
  • 08.05 06:07
  • 25
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 08.05 05:20
  • 2
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 08.05 03:54
  • 1
В Минпромторге рассказали о работах в США над "биологически активной пулей"
  • 08.05 03:53
  • 37
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 08.05 02:23
  • 13
Как вернуть себе Победу?
  • 08.05 01:57
  • 1
Не годны: в армию США не пустят переболевших COVID-19
  • 08.05 01:47
  • 1
Затронет и Европу: СМИ США рассказало о сбросе бомбы на Москву
  • 08.05 01:34
  • 1
Прибалтики не останется: в Совфеде описали войну России и США
  • 07.05 23:18
  • 4
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 23:07
  • 2
Путин присудил премию им. Жукова создателям управляемых снарядов для РСЗО "Торнадо-С"
  • 07.05 22:06
  • 23
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 07.05 21:28
  • 3
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 21:09
  • 3
Пакистан предпочел Россию в качестве места модернизации танков Т-80УД украинского производства - СМИ
  • 07.05 15:25
  • 1
Кабмин отсрочил установку ГЛОНАСС на транспорте до лета 2021г