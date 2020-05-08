Бронеавтомобиль "Атлет" запустят в серию в 2021 году

Новейший бронированный автомобиль "Атлет" планируют запустить в серийное производство в 2021 году. Новая бронемашина призвана заменить хорошо зарекомендовавший себя в Сирии автомобиль "Тигр".

Дебютировавший на международном форуме "Армия-2019" броневик "Атлет" уже успешно прошел тест на баллистическую и противоминную стойкость.

"Опытные образцы бронеавтомобилей готовятся к государственным испытаниям, которые, несмотря ни на что, начнутся в ближайшее время. Они завершатся до конца текущего года", - заявил РИА Новости генеральный директор ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

У "Атлета" улучшены все характеристики. Машина создавалась с учетом опыта боевого использования бронеавтомобилей в различных горячих точках. К примеру, значительно доработана противоминная стойкость, в результате появилась способность выдерживать взрывы боеприпасов до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под днищем или колесом.

Полная масса "Атлета" составляет около девяти тонн. Вместимость, в зависимости от модификации, от двух до восьми человек. Двигатель мощностью 240-лошадиных сил позволяет развивать скорость до 120 км/ч. Запас хода - 1000 километров.

Николай Грищенко