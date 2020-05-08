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ЦАМТО

Госиспытания БТР "Бумеранг" завершатся в 2021 году

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Один из опытных образцов бронетранспортера К-16 на перспективной унифицированной средней колесной платформе по ОКР "Бумеранг" разработки ООО "Военно-промышленная компания"
Один из опытных образцов бронетранспортера К-16 на перспективной унифицированной средней колесной платформе по ОКР "Бумеранг" разработки ООО "Военно-промышленная компания".
Источник изображения: ООО "Военно-промышленная компания" / "Эксперт"

ЦАМТО, 7 мая. Государственные испытания российской колесной боевой платформы "Бумеранг" завершатся в 2021 году, идет подготовка к ее серийному производству, заявил в интервью "РИА Новости" гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

"Сейчас на производственных площадях ООО "ВПК" идет сборка новых опытных образцов "Бумеранга" для проведения государственных испытаний, которые планируется завершить в следующем году", – сказал А.Красовицкий.

По его словам, в настоящее время на дочерних предприятиях ООО "ВПК" идет обновление и подготовка производственной базы, что позволит начать серийное производство "Бумерангов" в любых количествах, которые потребуются Минобороны РФ, как только завершатся госиспытания этой платформы, отмечает агентство.

А.Красовицкий напомнил, что по итогам предварительных испытаний "Бумеранга", завершившихся в 2019 году, было принято решение внести изменения в бронированный корпус, в результате чего будут улучшены условия размещения солдат в десантном отделении, а также повысится запас плавучести машины.

Как напоминает "РИА Новости", впервые "Бумеранг" представили в 2015 году в рамках военного парада к 70-летию Победы на Красной площади, наряду с такими перспективными бронемашинами, как танк "Армата" и БМП "Курганец".

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что "Бумеранг" по огневой мощи будет сопоставим с колесной боевой машиной пехоты.

По словам А.Красовицкого, в "Бумеранге" будут реализованы самые передовые оборонные технологии: машина будет обладать защитой верхней полусферы, комплексами обороны против высокоточного оружия, а также сможет управляться дистанционно.

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