Новый гусеничный БТР для арктических условий разрабатывается в России

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Новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера, создается в России, работы по нему уже ведутся. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор предприятия-разработчика ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

По словам гендиректора, инженеры компании ведут работу над новым гусеничным бронетранспортером, способным выполнять боевые задачи в арктических условиях. Однако говорить о характеристиках и сроках появления новой машины Красовицкий отказался.

Что касается создания гусеничных бронированных машин, в настоящее время идет проектирование вездеходной бронемашины такого типа. Это будет бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера. Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время

- заявил он.

Со своей стороны отметим, что ООО "Военно-промышленная компания" является разработчиком семейства бронеавтомобилей "Тигр" и колесной бронированной платформы "Бумеранг", поэтому можно предположить, что новый гусеничный бронетранспортер создается на основе "Бумеранга" и будет иметь основные характеристики как у этой платформы, конечно с учетом применения в арктических условиях.

Напомним, что ранее появилась информация о разработке в Кургане специальной арктической версии БМП под наименованием "Рыцарь". Большой информации о данной боевой машине пехоты нет, известно, что специально для применения в Арктике на нее будет установлен газотурбинный двигатель.