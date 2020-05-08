Войти
Интерфакс-АВН

США против присутствия в Ливии частных военных компаний, в том числе из России - Салливан

197
0
-1
В Ливии после свержения тирании – война всех против всех. Фото Reuters
В Ливии после свержения тирании – война всех против всех. Фото Reuters.

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - США выступают против присутствия в Ливии внешних сил, к которым, в том числе, относят частные военные компании, поддерживаемые правительствами ряда стран, включая Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" посол США в Москве Джон Салливан.

"Нам нужно выполнение трех пунктов: прекращение боевых действий, вывод всех внешних сил и возвращение к политическому процессу, осуществляемому под руководством ливийцев при содействии со стороны ООН. Мы выступаем против присутствия в Ливии внешних или иностранных сил, к которым относятся представители частных военных компаний и иные лица, поддерживаемые правительствами других стран, в том числе Россией", - сказал американский дипломат.

"Мы не хотим, чтобы границы конфликта расширялись еще больше. Мы хотим прекращения огня и вывода всех внешних сил, поскольку в сложившейся ситуации иностранное вмешательство только усугубляет гуманитарный кризис в стране", - подчеркнул посол.

Он добавил, что США продолжат оказывать поддержку сторонам ливийского конфликта, направленную на долгосрочное прекращение боевых действий и на достижение политического урегулирования, которое позволит всем ливийцам обрести ё мирное будущее.

"Поэтому мы всех призываем выполнять обязательства, данные несколько месяцев назад участниками Берлинской конференции, и соблюдать уже принятые резолюции Совета Безопасности ООН", - резюмировал Салливан.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ливан
Ливия
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
ЧВК
Похожие новости
02.03.2020
Форс-мажорные усилия ООН по Ливии
28.10.2019
Сирии бы не было на карте: чего добились войска России
26.08.2019
Ракетная стратегия и тактика в войнах и конфликтах XXI века
03.05.2018
Российский десант высадился в центре Африки
07.05.2015
Стратегию нацбезопасности России изменят с учетом событий на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.05 06:15
  • 1
Источник: подлодку "Хабаровск" спустят на воду, ориентировочно, в конце июня
  • 08.05 06:07
  • 25
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 08.05 05:20
  • 2
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 08.05 03:54
  • 1
В Минпромторге рассказали о работах в США над "биологически активной пулей"
  • 08.05 03:53
  • 37
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 08.05 02:23
  • 13
Как вернуть себе Победу?
  • 08.05 01:57
  • 1
Не годны: в армию США не пустят переболевших COVID-19
  • 08.05 01:47
  • 1
Затронет и Европу: СМИ США рассказало о сбросе бомбы на Москву
  • 08.05 01:34
  • 1
Прибалтики не останется: в Совфеде описали войну России и США
  • 07.05 23:18
  • 4
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 23:07
  • 2
Путин присудил премию им. Жукова создателям управляемых снарядов для РСЗО "Торнадо-С"
  • 07.05 22:06
  • 23
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 07.05 21:28
  • 3
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 21:09
  • 3
Пакистан предпочел Россию в качестве места модернизации танков Т-80УД украинского производства - СМИ
  • 07.05 15:25
  • 1
Кабмин отсрочил установку ГЛОНАСС на транспорте до лета 2021г