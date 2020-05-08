США против присутствия в Ливии частных военных компаний, в том числе из России - Салливан

В Ливии после свержения тирании – война всех против всех. Фото Reuters.

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - США выступают против присутствия в Ливии внешних сил, к которым, в том числе, относят частные военные компании, поддерживаемые правительствами ряда стран, включая Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" посол США в Москве Джон Салливан.

"Нам нужно выполнение трех пунктов: прекращение боевых действий, вывод всех внешних сил и возвращение к политическому процессу, осуществляемому под руководством ливийцев при содействии со стороны ООН. Мы выступаем против присутствия в Ливии внешних или иностранных сил, к которым относятся представители частных военных компаний и иные лица, поддерживаемые правительствами других стран, в том числе Россией", - сказал американский дипломат.

"Мы не хотим, чтобы границы конфликта расширялись еще больше. Мы хотим прекращения огня и вывода всех внешних сил, поскольку в сложившейся ситуации иностранное вмешательство только усугубляет гуманитарный кризис в стране", - подчеркнул посол.

Он добавил, что США продолжат оказывать поддержку сторонам ливийского конфликта, направленную на долгосрочное прекращение боевых действий и на достижение политического урегулирования, которое позволит всем ливийцам обрести ё мирное будущее.

"Поэтому мы всех призываем выполнять обязательства, данные несколько месяцев назад участниками Берлинской конференции, и соблюдать уже принятые резолюции Совета Безопасности ООН", - резюмировал Салливан.