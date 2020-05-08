Производитель ракетных двигателей "Энергомаш" закупает 200 тысяч масок для сотрудников и тепловизоры для контроля температуры сотрудников

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - НПО "Энергомаш" - российский производитель жидкостных ракетных двигателей - приобретет 200 тысяч одноразовых масок и четыре тепловизора китайской фирмы Dahua, следует из данных системы "Спарк-маркетинг".

В частности, химкинское предприятие закупает 200 тысяч масок на общую сумму 5 млн 550 тысяч рублей у трех разных поставщиков, стоимость одной трехслойной маски у них варьируется от 25 до 33 рублей.

Кроме того, "Энергомаш" заключает контракт на поставку четырех тепловизоров китайской компании Dahua. Аппараты способны измерять удаленно температуру тела на расстоянии от 1,5 до 9 метров. Стоимость этого контракта составляет 4 млн 350 тысяч рублей.

Российское предприятие является ведущим мировым разработчиком и производителем жидкостных ракетных двигателей, две модели "Энергомаша" - РД-180 и РД-181 - два десятка лет поставляются в США, где применяются в ракетах Atlas и Vulcan.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что дочерняя компания "Ростеха" приобретает тепловизоры этой же фирмы на 1 млрд рублей.