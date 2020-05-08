Протокол для пилотов ВВС на случай встречи НЛО создаётся Минобороны Японии

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Если в мире в целом к известной публикации Пентагоном ролика с неопознанными летающими объектами отнеслись спокойно, то в Японии реакция оказалась весьма неожиданной. Как выясняется, оборонное ведомство страны приняло решение о создании особого протокола. Информация о нём появилась в ряде крупных японских СМИ, включая издания Japan Times.

Протокол, который готовится министерством обороны Страны восходящего солнца, предписывает действия при встрече с неопознанными летающими объектами (НЛО). Сообщается, что военное министерство рассматривает возможные процедуры реагирования, регистрации и формирования отчётов при встрече с НЛО.

Из материала:

Неизвестный характер объектов может вызвать смятение и путаницу у пилотов ВВС Сил самообороны страны.

Напомним, что видеоролики, подлинность кадров на которых на днях подтвердили в Пентагоне, были сняты в разные годы. Речь идёт о съёмке с бортов военных самолётов в 2004 и 2015 годах. Американские лётчики отмечали, что в небе они наблюдали странные объекты, которые могли перемещаться по таким траекториям и с такими скоростями, которые не являются характерными ни для какого из известных на сегодняшний день летательных аппаратов.

Японский министр обороны Таро Коно после этого заявил, что в распоряжении ВВС Японии нет подобных кадров, так японские военные лётчики пока не встречали НЛО в небе при выполнении плановых полётов.

Таро Коно:

Чтобы такая встреча не привела к негативным последствиям, идёт разработка протокола для пилотов ВВС.

Известно, что протокол будет направлен на семь баз японских военно-воздушных сил – от Хоккайдо до Окинавы.

Известны некоторые пункты протокола, которые стыкуются с характерными для случаев с обычными самолётами-нарушителями. Например, японским лётчикам предписано информировать «НЛО» на английском языке о необходимости смены курса, если объект приближается к воздушным границам Японии. Насколько призывы сменить курс в отношении неопознанных летающих объектов могут оказаться эффективными, - вопрос открытый, как и сам вопрос о том, что же могли наблюдать в небе пилоты ВВС США.

Интересная ремарка от японского министра обороны:

Скажу честно, сам я не верю в НЛО. Хотелось бы услышать от США информацию о том, какие результаты дали анализы того видеоролика.