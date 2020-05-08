Войти
Интерфакс-АВН

Более 130 мирных жителей стали жертвами военных операций США на Ближнем Востоке и Африке - Пентагон

177
0
-1
Военные ВВС США на военной базе в Ираке
Военные ВВС США на военной базе в Ираке.
Источник изображения: © AP Photo, Maya Alleruzzo

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - В результате военных операций США в Афганистане, Ираке, Сирии и Сомали в 2019 году в этих странах погибли, по меньшей мере, 132 мирных жителя, говорится в опубликованном в среду докладе Пентагона.

"Все операции Минобороны в 2019 году проводились в соответствии с требованиями закона о войне, включая закон о защите гражданских лиц", - говорится в документе, утвержденном американским Конгрессом.

В докладе сообщается, что в ходе операций применялись принципы "соразмерности", при их планировании учитывались возможные меры предосторожности "с целью снижения риска причинения вреда гражданским и другим лицам и объектам".

Правозащитники считают, что данные, приведенные в докладе, серьезно занижены. По данным мониторинговой организации Airwars, только за первую половину года в Ираке и Сирии в результате американских операций погибли от 400 до 1 тыс. мирных граждан.

В докладе признается, что данные Пентагона о потерях среди населения расходятся с данными различных структур.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Сирия
Сомали
США
Похожие новости
28.02.2020
"Вежливые люди": 27 февраля отмечается День Сил специальных операций
14.01.2020
Летающая бритва: ракету с лезвиями впервые применили в Афганистане
04.04.2019
The American Conservative (США): господин президент, закройте НАТО для новых членов навсегда
08.10.2015
Россия и США: опыт малых войн ("Voice of America", США)
05.03.2014
Накануне большой войны
27.10.2008
Опасный конкурент. США ввели новые санкции против "Рособоронэкспорта"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.05 06:15
  • 1
Источник: подлодку "Хабаровск" спустят на воду, ориентировочно, в конце июня
  • 08.05 06:07
  • 25
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 08.05 05:20
  • 2
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 08.05 03:54
  • 1
В Минпромторге рассказали о работах в США над "биологически активной пулей"
  • 08.05 03:53
  • 37
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 08.05 02:23
  • 13
Как вернуть себе Победу?
  • 08.05 01:57
  • 1
Не годны: в армию США не пустят переболевших COVID-19
  • 08.05 01:47
  • 1
Затронет и Европу: СМИ США рассказало о сбросе бомбы на Москву
  • 08.05 01:34
  • 1
Прибалтики не останется: в Совфеде описали войну России и США
  • 07.05 23:18
  • 4
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 23:07
  • 2
Путин присудил премию им. Жукова создателям управляемых снарядов для РСЗО "Торнадо-С"
  • 07.05 22:06
  • 23
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 07.05 21:28
  • 3
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 21:09
  • 3
Пакистан предпочел Россию в качестве места модернизации танков Т-80УД украинского производства - СМИ
  • 07.05 15:25
  • 1
Кабмин отсрочил установку ГЛОНАСС на транспорте до лета 2021г