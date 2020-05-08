Военные сообщили о пресечении второй попытки иностранного самолета-разведчика пролететь возле баз РФ в Сирии

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Российский летчик 15 апреля пресек вторую попытку иностранного самолета провести разведку вокруг российских военных объектов в Сирии, сообщил командующий 11-й армией ВВС и ПВО Восточного военного округа Владимир Кравченко.

"15 апреля 2020 года в акватории Средиземного моря летчик Восточного военного округа (...) воспретил проведение разведывательных действий, выполняемых самолётом ВМС одного из зарубежных государств в непосредственной близости от авиабазы Хмеймим на территории Сирийской Арабской Республики", - сообщил Кравченко в интервью, опубликованном в газете Вооружённых сил РФ "Красная звезда" в четверг.

Командующий привел действия российского летчика в качестве примера правильного выполнения задач в нестандартной ситуации.

Ранее Минобороны РФ сообщало о подобном инциденте, произошедшем 19 апреля. Тогда российский истребитель Cу-35 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над нейтральными водами Средиземного моря, когда тот приближался к российским базам в Сирии.

Комментируя данный эпизод, в российском военном ведомстве заявили, что все полеты ВКС России происходили и происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Между тем 6-й оперативный флот США тогда заявил, что российский истребитель Су-35 вел себя непрофессионально, опасно сблизившись с американским самолетом.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.