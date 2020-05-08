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Интерфакс-АВН

Спортсмены жаловались на плохое самочувствие после военных игр в Ухане до первых сообщений о COVID-19 - французская газета

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Медики из Пекина на одной из улиц в Ухане
Медики из Пекина на одной из улиц в Ухане.
Источник изображения: © AP Photo, Ng Han Guan

Париж. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Некоторые участники Всемирных военных игр, которые в прошлом году прошли в китайском городе Ухань, ощутили после соревнований ухудшение самочувствия, пишет французская газета "Фигаро".

В октябре 2019 года в соревнованиях принимали участие около 10 тыс. человек из разных стран мира.

Среди них - французская пятиборка Элоди Клувель. По ее словам, сразу после соревнований она заболела, и, как она теперь считает, тогда она переболела коронавирусом COVID-19.

"Многие спортсмены, принимавшие участие во Всемирных военных играх, заболели. Недавно мы общались с военным врачом, который нам сказал: "Я думаю, что у вас был коронавирус, потому что многие члены этой спортивной делегации заболели", - добавила Клувель.

Однако некоторые спортсмены сомневаются в том, что они действительно еще в октябре могли заразиться коронавирусом в КНР. Алоиза Реторна, которая выступает в команде Франции по парусному спорту, заявила, что "не думает, что тогда были серьезные риски заражения", пишет "Фигаро".

В октябре 2019 года в мире не велась борьба против коронавируса. Первые сообщения о том, что он распространяется в Ухане, появились спустя несколько недель после Всемирных военных игр.

В бельгийской команде, которую на играх представляла делегация в 80 человек, также указали, что "ничто конкретно не позволяет подтвердить гипотезу" о возможном заражении спортсменов в октябре 2019 года.

"В конце ноября - начале декабря некоторые участники жаловались на боль в горле, кашель, пропадал голос, но никакие из этих симптомов не требовали особых мер и никогда не связывались с участием в военных играх", - отметили источники издания в министерстве обороны Бельгии.

Во французском оборонном ведомстве также отметили, что на момент проведения игр о COVID-19 никто еще не знал. Кроме того, в министерстве пояснили, что французские спортсмены регулярно проходили медосмотр и не было выявлено симптомов, которые могли бы указывать на заражение коронавирусом.

Всемирные военные игры - это соревнования по различным видам спорта, организованные для спортсменов-военнослужащих. Проходят как летние, так и зимние военные игры.

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Страны
Бельгия
Китай
Франция
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