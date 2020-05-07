Рогозин сравнил план США по добыче ископаемых на Луне с вторжением американцев в Ирак

Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовит проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Возможные планы США по добыче полезных ископаемых на Луне, публикации о которых появились в СМИ, напоминают их вторжения в Афганистан или Ирак. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант - "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, - вперед к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан", - написал Рогозин в Twitter в среду.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, к которому они планируют подключить ряд государств-партнеров, в число которых не будет на первом этапе входить Россия.

Договор будет предусматривать создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне для "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости", отмечает агентство. В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.