Источник: первый модернизированный "Борей" "Князь Владимир" могут передать ВМФ в конце мая

В составе Северного и Тихоокеанского флотов в данный момент находятся три ракетоносца проекта 955

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Первый модернизированный атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" может быть передан ВМФ России в конце мая. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Крейсер подготовлен корабелами "Севмаша" к передаче. Решается вопрос о дате. Это может произойти в конце мая", - сказал он.

В пресс-службе ВМФ России не стали комментировать информацию источника. Комментарием "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) на этот счет ТАСС пока не располагает.

"Князь Владимир" - первый корабль проекта 955А "Борей-А". Он полностью прошел государственные испытания, выполнив осенью 2019 года учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава".

На разных стадиях строительства на "Севмаше" находятся четыре "Борея-А". Кроме того, подписан контракт на строительство еще двух ракетоносцев этого проекта. Также существуют планы по строительству дополнительно двух "Бореев-А".

Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин" (входит в ОСК). Каждая из них несет 16 МБР "Булава". В настоящее время в составе Северного и Тихоокеанского флотов находятся три ракетоносца проекта 955.