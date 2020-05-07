Никакой конкретики по сроку и формату встречи "ядерной пятерки" пока нет - Песков

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Конкретики по срокам и формату проведения саммита "ядерной пятерки" еще нет, работа над итоговым документом также продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никакой конкретики по срокам ее проведения и формата ее проведения нет", - сказал Песков журналистам в среду.

Он отметил, что сейчас ведутся контакты по линии дипломатов стран "пятерки" на предмет разработки документа, который может быть принят по итогам встречи.

"Работа по документу еще не финализирована", - сказал Песков.

Он сообщил также, что в Кремль не поступали никакие новые послания президента США Дональда Трампа относительно проведения саммита "ядерной пятерки".

"За последние какие-то дни мне неизвестно, чтобы было какое-то послание", - сказал Песков.

Он напомнил, что ранее Трамп уже подтвердил целесообразность встречи "ядерной пятерки" и сказал, что США примут в ней участие.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан сообщил в интервью "Интерфаксу", что в настоящее время продолжается обсуждение содержания и организационная составляющая саммита "ядерной пятерки" (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай).

"Недавно мы передали президенту Путину сообщение от президента Трампа, в котором тот соглашается с тем, что саммит "ядерной пятерки" - это хорошая идея. Насколько я понимаю, сейчас обсуждается содержание и организационная составляющая этой встречи", - сказал Салливан.