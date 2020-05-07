Ограниченный контингент Росгвардии работает в Сирии - Золотов

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС- Директор Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что войска Национальной гвардии выполняют поставленные им задачи без срывов, в том числе в Сирии и на Северном Кавказе.

"Войска выполняют задачи без срывов. Мы выполняем задачи совместно с Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, ограниченным контингентом в Сирийской Арабской Республике", - сказал Золотов на встрече с президентом.

По его словам, 115-я отдельная бригада особого назначения Росгвардии осуществляет мероприятия по охране объектов и транспортного перехода в Керченском проливе.