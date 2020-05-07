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Интерфакс-АВН

Ограниченный контингент Росгвардии работает в Сирии - Золотов

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Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС- Директор Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что войска Национальной гвардии выполняют поставленные им задачи без срывов, в том числе в Сирии и на Северном Кавказе.

"Войска выполняют задачи без срывов. Мы выполняем задачи совместно с Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, ограниченным контингентом в Сирийской Арабской Республике", - сказал Золотов на встрече с президентом.

По его словам, 115-я отдельная бригада особого назначения Росгвардии осуществляет мероприятия по охране объектов и транспортного перехода в Керченском проливе.

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Россия
Сирия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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