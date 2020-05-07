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Интерфакс-АВН

Информация о планах добычи США ископаемых на Луне требует анализа с точки зрения международного права - Песков

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Астронавт Базз Олдрин на Луне, 1969 год
Астронавт Базз Олдрин на Луне, 1969 год.
Источник изображения: © Neil Armstrong/NASA via AP

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Кремль обратил внимание на сообщения СМИ о планах США по добыче ископаемых на Луне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, обратили внимание на эту информацию. Она требует глубокого анализа, тем более с точки зрения существующей международной документально-правовой базы", - сказал Песков журналистам в среду.

Он отметил, что пока не будет давать прямой оценки этой информации.

Так Песков прокомментировал сообщения западных СМИ со ссылкой на источники о том, что США готовят международное соглашение о добыче ископаемых на Луне, которые не предполагает участие России.

По данным СМИ, документ предусматривает создание на Луне "зон безопасности" вокруг лунных баз, чтобы не допустить вмешательство конкурентов из других стран, которые будут работать поблизости. Также предполагается, что добывающие компании смогут получить право собственности на эти лунные ресурсы, сообщают СМИ.

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Страны
Россия
США
Проекты
Луна
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