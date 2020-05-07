На вооружение горного разведывательного подразделения ЮВО поступили современные коллиматорные прицелы

ЦАМТО, 6 мая. На вооружение горного разведывательного подразделения 49-й общевойсковой армии ЮВО в Карачаево-Черкесии поступила крупная партия современных коллиматорных прицелов для стрелкового оружия.

Приборы предназначены для прицеливания и ведения стрельбы из различных модификаций автомата Калашникова и ручного пулемета в любое время суток.

Прицел прост в пользовании и имеет малые габариты, что позволяет разведчикам эффективно применять его в ходе маневренного боя. Прицеливание выполняется по прицельному знаку сетки, изображение которого находится в так называемой "видимой бесконечности". Подсветка прицельной сетки в сумерках осуществляется радиолюминесцентным источником.

Применение коллиматорных прицелов позволит значительно сократить время на подготовку к стрельбе и увеличить точность первого выстрела, сообщает пресс-служба Южного военного округа.