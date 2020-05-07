Доля отремонтированных дорог вблизи объектов Минобороны достигнет 60% - Шойгу

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Военные реализуют программу, которая позволит отремонтировать более 400 километров дорог у военных объектов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Далее обсудим, как продвигается работа по федеральному проекту "Автомобильные дороги министерства обороны России". К его реализации приступили в 2019 году совместно с министерством транспорта. Планируется до 2024 года отремонтировать более 400 километров дорог, связывающих военные объекты с автодорогами общего пользования",- заявил Шойгу на селекторном совещании в среду.

Он сообщил, что доля исправности дорожного полотна в таких местах будет увеличена с текущих 42-х до 60%.