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Интерфакс-АВН

Доля отремонтированных дорог вблизи объектов Минобороны достигнет 60% - Шойгу

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Колонна техники Военной Полиции: бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун-К", "Тайфун-У"
Колонна техники Военной Полиции: бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун-К", "Тайфун-У".
Источник изображения: warspot.ru

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Военные реализуют программу, которая позволит отремонтировать более 400 километров дорог у военных объектов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Далее обсудим, как продвигается работа по федеральному проекту "Автомобильные дороги министерства обороны России". К его реализации приступили в 2019 году совместно с министерством транспорта. Планируется до 2024 года отремонтировать более 400 километров дорог, связывающих военные объекты с автодорогами общего пользования",- заявил Шойгу на селекторном совещании в среду.

Он сообщил, что доля исправности дорожного полотна в таких местах будет увеличена с текущих 42-х до 60%.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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