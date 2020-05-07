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«Пока гром не грянет» - российское здравоохранение

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская система здравоохранения не готова к массовому поступлению пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций и это было известно. Об этом заявил сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Леонид Рошаль во время онлайн-конференции ОНФ.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказал, что десять месяцев назад ОНФ провел закрытое совещание, на котором обсуждалась готовность регионов к массовому поступлению пострадавших в случае чрезвычайной ситуации.

На нем присутствовали представители Минздрава, Минобороны, МЧС, Министерства соцзащиты. В результате, по словам Леонида Рошаля, выяснилось, что Россия не готова к сценарию чрезвычайной ситуации и власти не успели выполнить рекомендации.

«Честно говоря, локти себе кусаю, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме. Но это был первый, принципиальный такой разговор на эту тему у нас в стране. Каждый регион страны должен быть самодостаточным. Расчет штата и коек должен проводиться на случай ЧС», - сказал Леонид Рошаль. Он раскритиковал оптимизацию системы здравоохранения, которая не приспособлена для работы в условиях чрезвычайной ситуации, пишет Eadaily.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
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