Эксперт назвал «популизмом и фантазией» идею договора США по добыче на Луне

Предложение США о создании международного договора о добыче ископаемых на Луне, выглядит не иначе как популизм и фантазия. Такое мнение в среду, 6 мая, выразил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

По его мнению, на данный момент у человечества отсутствуют возможности для масштабного освоения Луны.

«Сейчас писать какие-то договоры и фантазировать, кто какие займет пространства — это попросту смешно и ничего кроме дополнительных раздражителей в отношениях, например, с Россией не вносит. Что касается реальной политики, сколько угодно можно договоров писать, все равно осваивать и добывать будет тот, у кого будут технические возможности и силы для этого. Если у кого-то такие возможности будут, ему будет все равно, какие договоры существуют и кто их когда-то написал», — цитирует Тимофеева «РИА Новости».

Как отметил эксперт, даже две космические державы Россия и США не имеют достаточно средств для организации добычи на Луне.

«А так это чистой воды популизм и фантазия. Можно с тем же успехом сейчас Марс начать делить, потом Венеру или Сатурн. Если делать нечего, можно и этим заняться. У меня такое к этому отношение», — резюмировал Тимофеев.

Ранее 6 мая в СМИ появилась информация о подготовке проекта нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне. Документ получит название Artemis Accords. Согласно договору, предполагается создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости». Соглашение также предполагает право компаний, ведущих добычу ресурсов на Луне, становиться собственниками этих ресурсов. Администрация США планирует привлечь к нему ряд стран, но Россия в этом списке пока не фигурирует.

При этом 5 мая глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Тем самым США отвергают соглашение о Луне, принятое Генассамблеей ООН.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявлениям Трампа об освоении ресурсов на Луне следует дать юридическую оценку, однако попытки «приватизации космоса» являются неприемлемыми. Решение американского лидера возмутило и членов Совфеда, и «Роскосмос». Так, сенатор Константин Косачев выразил негодование, заявив, что, пока мир борется с коронавирусом, «Трамп пытается захватить космос».

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах было принято Генассамблеей ООН в декабре 1979 года. В нем утверждается, что исследование и использование спутника является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах мирового сообщества, а государства, занимающиеся исследованием Луны, должны сотрудничать и оказывать взаимопомощь друг другу. США не подписывали это соглашение.