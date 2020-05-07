Более 35 самоходных гаубиц с АСУ поступят в подразделения ракетных войск и артиллерии до конца года

ЦАМТО, 6 мая. До конца текущего года в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации спланирована поставка более 35 самоходных гаубиц с автоматизированной системой управления огнем.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России СГ "2С19М2" "Мста-СМ".

Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ" предназначена для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.