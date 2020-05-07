Войти
Интерфакс-АВН

США на праздновании Дня Победы РФ будут представлены на том же уровне, что и планировалось - Салливан

423
0
+1
Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: Голос России

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Американская делегация будет представлена на праздновании Дня Победы в РФ на таком же высоком уровне, как и планировалось изначально, заявил в интервью "Интерфаксу" посол США в Москве Джон Салливан.

"Я думаю, что когда возобновится международное сообщение и будет определена новая дата, на торжественные мероприятия по случаю празднования окончания войны приедет такая же делегация высокого уровня, как и та, которую мы планировали на 9 мая" , - сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что делегацию США на торжествах в Москве 9 мая должен был возглавлять советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Салливан напомнил, что США полностью поддерживают решение правительства России перенести запланированные на 9 мая праздничные мероприятия на более поздний срок.

"Насколько я понимаю, новая дата празднования Дня Победы назначена не была. Но мы в правительстве США будем ждать того момента, когда мы сможем вместе, как следует, отметить эту годовщину, не подвергая никого опасности", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливан
Россия
США
Похожие новости
02.12.2019
Появилось видео атаки ЗРК "Оса" на американский вертолет Apache
02.12.2019
Американский военный вертолет сбили старой советской ракетой
03.07.2015
Обнародована стратегия США, предусматривающая противодействие России
21.08.2013
В информационной войне пока уступаем
12.11.2012
Беспилотники – невидимая угроза
23.04.2008
Пекин становится крупнейшим экспортером оружия за счет приобретенных у Москвы технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 10:45
  • 2
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 10:26
  • 2
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 07.05 09:15
  • 2
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 08:57
  • 27
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 07.05 08:46
  • 437
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.05 08:39
  • 1
Входящее в "Ростех" НИИ требует от Минобороны 588 миллионов рублей
  • 07.05 07:33
  • 17
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 07.05 07:02
  • 8
Как вернуть себе Победу?
  • 07.05 06:58
  • 33
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 07.05 04:22
  • 93
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 07.05 03:51
  • 2
Более 460 БТР-82А и БТР-82АМ поступят Российскую армию в 2020 году
  • 06.05 23:21
  • 4
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
  • 06.05 22:08
  • 20
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 06.05 20:31
  • 2
Минпромторг намерен выпускать до 150 тысяч костюмов для инфекционистов
  • 06.05 20:19
  • 1
Израильская армия вооружится «светлячками-убийцами»