США на праздновании Дня Победы РФ будут представлены на том же уровне, что и планировалось - Салливан

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Американская делегация будет представлена на праздновании Дня Победы в РФ на таком же высоком уровне, как и планировалось изначально, заявил в интервью "Интерфаксу" посол США в Москве Джон Салливан.

"Я думаю, что когда возобновится международное сообщение и будет определена новая дата, на торжественные мероприятия по случаю празднования окончания войны приедет такая же делегация высокого уровня, как и та, которую мы планировали на 9 мая" , - сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что делегацию США на торжествах в Москве 9 мая должен был возглавлять советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Салливан напомнил, что США полностью поддерживают решение правительства России перенести запланированные на 9 мая праздничные мероприятия на более поздний срок.

"Насколько я понимаю, новая дата празднования Дня Победы назначена не была. Но мы в правительстве США будем ждать того момента, когда мы сможем вместе, как следует, отметить эту годовщину, не подвергая никого опасности", - сказал он.