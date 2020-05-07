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Известия.ru

Министр обороны Сербии поблагодарил РФ за помощь в борьбе с пандемией

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он заявил во время посещения совместного штаба сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в сербском Белграде.

Министр выразил благодарность военным за все, что они сделали для страны в это тяжелое время. Отдельно Вулин выразил благодарность министру обороны России Сергею Шойгу, отметив, что он является его другом, а также что российский министр всегда приходил на помощь.


Вместе с Вулиным штаб посетил мэр Белграда Горан Весич, который вручил российским специалистам книги об истории двусторонних отношений народов России и Сербии. Он также поблагодарил военных за проделанную в стране работу.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 135 объектах в 27 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар, Прокупле, Лесковац, Вране, Власотинце, Заечар, Княжевац, Нови-Кнежевац, Алексенац, Житковац, Кулина, Вршац, Неготин, Ужице, Бор), в том числе обработано: около 300 зданий и сооружений, общей площадью более 1,24 млн кв. м, участков дорог с твердым покрытием — 64, общей площадью около 443 тыс. кв. м. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 727 пациентов, инфицированных COVID-19.

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Россия
Сербия
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Шойгу Сергей
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Медицина
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