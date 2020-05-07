Является "Спрут - СДДМ1" полноценным легким танком?

Источник изображения: Фото: vgtz.com, "Вестник Мордовии"

Российский бронированный, гусеничный "Спрут - СДДМ 1" - во многом удивительная машина. Этот образец отечественной бронетехники по большинству характеристик не только не уступает, но и превосходит иностранные. Одна только стабилизированная в двух плоскостях 125-мм пушка 2А75-1 чего стоит. Из нее можно поражать противника как обычными боеприпасами, так и управляемыми ракетами, бьющими на 5000 метров.

Источник изображения: Фото: vgtz.com, "Вестник Мордовии"

Правда, некоторые эксперты считают, что "Спрут" нельзя сравнивать с зарубежными легкими танками. Почему? Дескать, он вовсе не танк, а самоходная противотанковая пушка. Да, вначале он действительно позиционирования именно так. Первоначальная версия под "артиллерийским" названием 2С25 была принята на вооружение 15 лет назад. Но, если не обращать внимания на то, как его нарекли, то перед нами - самый настоящий легкий плавающий танк, со всеми необходимыми атрибутами, который кроме ВДВ также мог успешно применяться и в морской пехоте.

Источник изображения: Фото: vgtz.com, "Вестник Мордовии"

Такая машина необходима во многих странах, где давно собираются заменить давно устаревшие ПТ-76 на что-то более современное. И лучше кандидатуры, чем "Спрут", не сыскать. Китайцы предлагают свои плавающие, вооруженные 105-мм пушками, образцы, но не все государства могут сотрудничать с Пекином в военной сфере.

Источник изображения: Фото: vgtz.com, "Вестник Мордовии"

Поэтому два года назад, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", "Спрут-СДМ1" был представлен нашими оборонщиками как легкий плавающий танк. Правда, не хотелось бы, чтобы он проходил службу только в зарубежных вооруженных силах, в Российской армии для него тоже найдутся задачи.

Лев Романов