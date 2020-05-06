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Российская газета

Российская армия до конца года получит 35 самоходных гаубиц "Мста - СМ"

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Самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ"
Самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Артиллерийские части российской армии получат в этом году три с половиной десятка самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста - СМ" с автоматизированной системой управления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Эти мощные ударные системы предназначены для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, комплексов ПВО и ПРО, а также живой силы противника. Важным преимуществом самоходки является возможность выбирать цели и наводить орудие как при помощи специальной автоматизированной системы с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении боевой машины. Для стрельбы из 2С19М2 могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.

Модернизированная самоходная гаубица сделана на базе 152-мм "Мсты-С". Она была принята на вооружение более тридцати лет назад, прошла несколько этапов усовершенствования, но далеко не исчерпала свой потенциал. Ее наиболее современные модификации 2С19М1 и 2С19М2 производятся серийно, поставляются в российскую армию, а по тактико-техническим параметрам не уступают или даже превосходят зарубежные аналоги.

Известно, что последняя версия "Мсты" с индексом 2С19М2, пользующейся особым уважением у артиллеристов, оснащена дополнительными приборами-индикаторами наводчика и заряжающего, бортовой электронно-вычислительной машиной с модемом, дисплеем и цифровым датчиком угла возвышения орудия. Вкупе с автоматизированным удалением стреляной гильзы, усиленным бронированием, возможностью боевой работы от агрегата питания это сделало российскую самоходную гаубицу отличным ударным средством.

Ее достоинство - максимальная дальность стрельбы. Благодаря автоматизированному заряжанию снаряда и механизированному заряжанию заряда темп стрельбы подготовленными боеприпасами составляет более восьми выстрелов в минуту. Сегодня в мире найдется не так много военной техники данного типа, поражающей цели на удалении почти 30 километров. Если учесть, что в боекомплекте из 50 снарядов этой самоходки имеются осколочно-фугасные, активно-реактивные постановщики помех, а также высокоточные управляемые боеприпасы "Краснополь", преимущества нашей гусеничной гаубицы становятся очевидней.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Краснополь
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
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