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ТАСС

Китай произвел запуск ракеты "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля

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Ракета-носитель Чанчжэн-5B
Ракета-носитель Чанчжэн-5B во время старта с космодрома Вэньчан.
Источник изображения: © REUTERS / China Daily

Ожидается, что "Чанчжэн-5B" будет использована для вывода на низкую околоземную орбиту базового модуля китайской орбитальной космической станции

ПЕКИН, 5 мая. /ТАСС/. Китай во вторник осуществил успешный запуск испытательной версии пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B ("Великий поход-5В", "Чанчжэн-5-Би") с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом говорится в сообщении Программы космических пилотируемых полетов КНР.

"По данным Управления программы космических пилотируемых полетов КНР, 5 мая 2020 года в 18:00 (13:00 мск) с космодрома Вэньчан в Китае был осуществлен запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с испытательной версией пилотируемого космического корабля нового типа и прототипом грузовой возвращаемой капсулы", - говорится в сообщении.

"Примерно через 488 секунд [непилотируемый] прототип пилотируемого космического корабля вместе с испытательной версией возвращаемой капсулы успешно отсоединился от ракеты, вышел на заданную орбиту. Миссия признана успешной", - сказано в заявлении.

Также отмечается, что "успешный запуск ракеты заложил прочную основу для создания китайской орбитальной космической станции", завершить которое планируется в 2022 году. Ожидается, что "Чанчжэн-5B" будет использована для вывода на низкую околоземную орбиту базового модуля станции.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" является усовершенствованной версией "Чанчжэн-5" - первой китайской космической ракеты тяжелого класса (максимальная грузоподъемность - 25 т). "Чанчжэн-5B" имеет четыре стартовых ускорителя диаметром 3,35 м каждый. В качестве топлива используется нетоксичное топливо на основе жидкого водорода, керосина и жидкого кислорода. Ее длина достигает 53,7 м, диаметр порядка 5 м. Стартовая масса ракеты составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту - 22 тонны.

5 февраля "Чанчжэн-5B" была успешно доставлена на космодром Вэньчан, где проходила подготовку к первому запуску. Создание основной инфраструктуры космодрома Вэньчан завершилось в 2014 году, близость этого объекта к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей. Согласно китайской космической программе, он будет использоваться для запуска модулей космической станции КНР и в миссиях по исследованию Луны. В июле 2018 года в интервью ТАСС губернатор Хайнаня Шэнь Сяомин заявил, что власти региона готовы создать на территории провинции профильный российско-китайский центр.

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Страны
Китай
Россия
Проекты
2020-й год
Луна
Чанчжэн
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