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Интерфакс-АВН

Президент Грузии надеется, что в 2021 году учения НАТО, отложенные из-за пандемии, всё же состоятся

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Тбилиси. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Грузии Саломе Зурабишвили и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник в ходе телефонного разговора рассмотрели вопросы сотрудничества между Грузией и альянсом на фоне пандемии COVID-19.

"Стороны обсудили создавшуюся из-за пандемии сложную ситуацию. Генсек НАТО назвал эффективными усилия Грузии по борьбе с вирусом", - сообщает администрация грузинского президента.

Как заявила Зурабишвили, отмечают в администрации, несмотря на вызванный пандемией кризис, отношения Грузии с НАТО и Евросоюзом укрепляются.

Сообщается, что Столтенберг, в свою очередь, заявил, что данный кризис не должен стать кризисом безопасности.

В сообщении говорится, что в ходе были затронуты вопросы, касающиеся безопасности Черного моря и, по заявлению генсека НАТО, в этом направлении стороны должны больше обмениваться информацией.

Также генсек НАТО назвал важным текущее участие Грузии в миссии в Афганистане.

По информации администрации, в ходе разговора Зурабишвили выразила надежду, что отложенная из-за пандемии часть масштабных учений НАТО в Европе, которая должна была пройти и на территории Грузии, в будущем году все же состоится.

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Страны
Афганистан
Грузия
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
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