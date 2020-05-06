Президент Грузии надеется, что в 2021 году учения НАТО, отложенные из-за пандемии, всё же состоятся

Тбилиси. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Грузии Саломе Зурабишвили и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник в ходе телефонного разговора рассмотрели вопросы сотрудничества между Грузией и альянсом на фоне пандемии COVID-19.

"Стороны обсудили создавшуюся из-за пандемии сложную ситуацию. Генсек НАТО назвал эффективными усилия Грузии по борьбе с вирусом", - сообщает администрация грузинского президента.

Как заявила Зурабишвили, отмечают в администрации, несмотря на вызванный пандемией кризис, отношения Грузии с НАТО и Евросоюзом укрепляются.

Сообщается, что Столтенберг, в свою очередь, заявил, что данный кризис не должен стать кризисом безопасности.

В сообщении говорится, что в ходе были затронуты вопросы, касающиеся безопасности Черного моря и, по заявлению генсека НАТО, в этом направлении стороны должны больше обмениваться информацией.

Также генсек НАТО назвал важным текущее участие Грузии в миссии в Афганистане.

По информации администрации, в ходе разговора Зурабишвили выразила надежду, что отложенная из-за пандемии часть масштабных учений НАТО в Европе, которая должна была пройти и на территории Грузии, в будущем году все же состоится.