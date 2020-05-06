Бронемашина турецкого патруля застряла в сирийской грязи - вытаскивали с помощью КамАЗа «Тайфун»

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В Сирии продолжаются «приключения» военных патрулей различных стран, контингенты которых присутствуют на этих территориях.

«Приключения» эти вновь связаны с сирийской грязью, которая оказывается «не по зубам» (или, если точнее – не по колёсам) самой разной военной технике. Совсем недавно из сирийской грязи пытались выбраться MRAP Oshkosh армии США. Самостоятельно сделать им не удалось, пришлось боевым товарищам сажать на жёсткую сцепку.

После этого грунт сельскохозяйственных почв севера Сирии оказался непроходимым для российских бронеавтомобилей «Тигр». Для их вызволения из грязевого плена задействовали «Тайфуны». Тогда на обочине российская колонна оказалась, так как дорогу перегородили американцы.

Теперь через те же испытания непроходимой сирийской грязью пришлось пройти и турецкому военному патрулю.

Как сообщается, бронемашина турецкой армии не смогла самостоятельно выбраться из грязи в районе населенного пункта Аль-Муаббада в провинции Хасеке. Обращает на себя внимание тот факт, что и в этом случае не обошлось без российского армейского автомобиля «Тайфун». Подцепив турецкий MRAP, бронеавтомобиль на базе КамАЗа вытащил её из грязевого плена.

В ролике показано, что бронемашина турецкой армии оказалась в грязи буквально по верхнюю кромку колёс. По некоторым данным, с основной дороги пришлось сворачивать, так как её перекрыли курды, создав некоторое подобие баррикады.

Совместный патруль сопровождался вертолётом ВКС России.