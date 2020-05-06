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Как когда-то на Кубе - операция в «заливе Свиней» захлебнулась - Венесуэла

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Венесуэле заявили о срыве попытки переворота и задержании американских наемников из диверсионной группы, которая проникла в страну.

МВД Венесуэлы заявило о предотвращении попытки вторжения боевиков. В ведомстве рассказали, что группа использовала скоростные катера и планировала провести атаку в районе берегов штата Ла-Гуайра: совершить теракты, убить лидеров правительства и осуществить госпереворот. Однако венесуэльские силовики сумели отбить нападение: нескольких боевиков убили, часть задержали.

«Среди захваченных в плен - предатель Антонио Секера и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что среди захватчиков были двое американцев из охраны Дональда Трампа», — заявил президент ВенесуэлыНиколас Мадуро, передает местный телеканал teleSUR. По словам венесуэльского лидера, в плен взяты уже 13 наемников, а для поиска остальных причастных к случившемуся он мобилизовал 25 тыс военных.

Николас Мадуро назвал имена задержанных американцев -Люк Денман иАарон Берри. Их идентификационные карточки опубликовал teleSUR, пишет Eadaily.

«Кто, черт побери, берет с собой идентификационные карточки на такую работу», - написал в Twitter ветеран американского спецназа Джэк Мэрфи. Он указал, что задержанные относятся к 10-й группе сил специального назначения и пересекли границу восемь дней назад. «ЦРУ пыталось их вытащить на Ямайку, но не получилось», - написал Джэк Мэрфи.

The Washington Post сообщило, что ответственность за проведение операции на себя взял бывший спецназовец из Флориды Джордан Гудро. Он заявил, что взятые в плен Денман и Берри являются бывшими американскими военными, которые служили вместе с ним в Ираке и Афганистане. Гудро выпустил видео, в котором заявил, что войска все еще находятся в бою.

Николас Мадуро заявил, что диверсионная группа обучалась в Колумбии и финансировалась Боготой при поддержке США.

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Страны
Афганистан
Венесуэла
Ирак
Колумбия
США
Персоны
Трамп Дональд
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