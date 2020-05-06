QR – «куризация» людей Земли по курятникам

Председатель совета директоров многопрофильного холдинга «Социум» с 33-летней историей, глава космического государства Асгардия, доктор технических наук Игорь Ашурбейли дает оценку текущей ситуации и делится своими правилами работы в чрезвычайных ситуациях.

– У вас большой опыт работы в сложных ситуациях и кризисах. Давайте сначала определим, что вы называете для себя кризисом, какие можете выделить фазы этого процесса?

– В моем лексиконе практически нет такого слова. Кризис для меня – это в первую очередь обновление. Кризис – это новизна, новая ситуация, требующая осознания и разрешения. Со временем, с выходом на следующий уровень она превращается в рутину, в обыденность. И становится уже мне неинтересной. Поэтому я всегда люблю находиться в так называемом кризисе, потому что он для меня является чем-то новым и необычным.

Когда я вполне себе успешно трудился в государственных структурах в 80-х годах, мне стало там скучно и я перешел в критически новую и неизведанную тогда область – частное предпринимательство. А когда в предпринимательстве стало все прекрасно у меня, я снова вернулся в государство, в оборонную промышленность, где в 90-х все было ну очень плохо. Потом все отлично наладилось в «оборонке», и я опять занялся частным предпринимательством, в котором сейчас, похоже, наступает полный конец. Вот такие фазы процесса. Рутина, обновление, переход на следующий уровень, снова рутина и так далее.

– У вас уникальный багаж практических знаний по предпринимательской деятельности. Вы стояли у истоков кооперативного движения в СССР. Можете ли назвать общие правила для работы в чрезвычайных ситуациях?

– Наверное, универсальных каких-то правил не существует. Лично для меня первое правило – не паниковать. А второе – не действовать рефлекторно. Нужно взять паузу, даже если хочется быстро-быстро что-нибудь натворить. И после этой паузы и обдумывания хладнокровно, как и положено командиру в бою, вести свою армию из этой чрезвычайной ситуации к победе. Вот такие короткие правила.

– Вас называют отличным антикризисным менеджером. Как вам удалось выводить предприятия из падения? Что вы для этого делали?

– Одно из моих любимых выражений – про то, как съесть слона. Ответ – по кусочкам. Любой сложности проблема может быть решена именно так – по кусочкам. Как инженер-системотехник я в первую очередь проблему структурирую, разбиваю ее на детали. При этом очень важно не упускать из вида конечную цель, чтобы в этих деталях не запутаться. Поэтому если вспомнить рецепт писателей Стругацких – как пройти сквозь стену (а это и есть, как пройти сквозь кризис), – это видеть цель, не видеть препятствия и верить в себя.

– Что сейчас произошло? Это величайшая депрессия, которой мир еще не знал, или просто локальное падение? Дайте, пожалуйста, оценку сегодняшней ситуации.

– Тут, наверное, несколько оценок.

В экономическом аспекте, если говорить о свободном предпринимательстве, то я думаю, что на наших глазах происходит стратегическое нападение на малый и средний частный бизнес с целью его уничтожения. Возможно, также в целях унификации и укрупнения собственности в крупных сетевых структурах, находящиеся под контролем международных, транснациональных корпораций и местного олигархического капитала. Но это только с одной стороны.

В геополитическом же аспекте все это похоже на некие учения, на тренинг. И как первая цель, очевидно, то, что я называю термином «куризация» – от слова QR, то есть «окуривают» население и рассаживают его по полочкам, по курятникам.

Есть еще, конечно, побочные эффекты вроде сдувания финансовых пузырей и так далее. Но все-таки, на мой взгляд, «куризация» – это главная цель сегодняшней искусственно созданной, подчеркиваю, депрессии под предлогом некоего вируса.

Можно рассмотреть этот вопрос еще и в историческом и эзотерическом аспектах, но я пока воздержусь.

– К чему стоит готовиться предпринимателям?

– А чего им готовиться? Предприниматели – это предприимчивые люди. Они всегда должны быть готовы. Потому что люди, в общем-то, делятся на категории: наемные, чиновные и рисковые. Причем все категории совершенно равные и ни одна из них не лучше и не хуже. Просто рисковые всегда должны быть готовы к риску. Думаю, что пришла пора предпринимателям бороться за свои права и свободы, в том числе политические. Или навсегда остаться с навязываемым им клеймом «торгашей».

– Можно ли сформировать какие-то общие правила для компаний из всех секторов экономики – что сейчас делать? В возглавляемой вами космической нации Асгардия десятки тысяч бизнесменов. Что вы можете им посоветовать?

– Да одно только могу посоветовать – удачи. И объединения, возможно, даже в партии. В Асгардии партии запрещены по Конституции, да они нам и не нужны. Но асгардианцам разрешено участвовать в политической жизни тех стран, где они физически проживают. Поэтому возможно, что пришла пора объединяться в такую вот всемирную партию свободных предпринимателей, людей труда в самом широком понимании этого слова – строителям и программистам, инженерам и художникам, архитекторам и парикмахерам и многим другим, кто занимается созидательным трудом. Они сегодня, как и всегда в истории человечества, находятся в меньшинстве. Им необходимо самоорганизоваться. И почему бы не в Асгардии.

«Одно человечество – одна общность» – таков девиз Асгардии. А то, что сейчас происходит на Земле, – это попытка превратить ее в большую тюрьму, где государства – камеры, а наши дома – нары в них. Нельзя допустить пожизненного приговора.

– Помимо управленческих решений, требуется еще сохранить самообладание и выдержку, то есть следить за своим психологическим состоянием. Как сохранять спокойствие и трезвый взгляд на вещи в состоянии стресса?

– У каждого, наверное, есть свои собственные методы и маленькие секреты в этом вопросе. Но я бы рекомендовал всем пробудить в себе любовь, и все будет хорошо.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (830) за 5 мая 2020 года