«Defender Europe – 2020» – выводы сделаны всеми сторонами

В связи с пандемией вируса COVID-19 масштабы маневров США в Европе «Defender Europe – 2020» были сокращены. Вместе с этим, командование сил США в Европе приостановило переброску войск в Европу и отменило связанные с ними крупные военные учения «Dynamic Front», «Joint Warfighting Assessment», «Saber Strike» и «Swift Response».

Сегодня известно, что успевшие прибыть в Польшу порядка 6 тыс. военнослужащих с танками, БМП и другой техникой 2-й бронетанковой боевой бригадной группы 3-й пехотной дивизии из Форт-Стюарт (шт. Джорджия) продолжат участие в «Defender Europe – 2020» и «Allied Spirit».

Впрочем, американская сторона до сих пор не объявила уточненные число участников, перечень все еще предстоящих мероприятий в рамках «Defender Europe – 2020» и сроки их проведения.

На сегодняшний день есть информация лишь о том, что с 10 по 20 июня Варшава и Вашингтон на полигоне Дравско-Поморске планируют провести ряд действий, которые и станут так называемым учением «Defender Europe – 2020». С этой целью планируется задействовать бронетанковые бригадные группы ВС США, силы и средства батальонной группы НАТО, размещенной в Польше, а также 15-ю механизированную и 6-ю воздушно-десантную бригады. Общая численность военнослужащих составит около 13 тыс. вместо 40 планировавшихся первоначально.

Так или иначе, большинство аналитиков и экспертов считают «Defender Europe – 2020» сорванными, а все действия – попыткой Пентагона сохранить лицо. Какова же истинная причина сокращения масштаба крупнейших за последние 25 лет маневров? Действительно ли пандемия коронавируса не позволила США развернуть 20 тыс. военнослужащих в Европе?

Среди военных бытует мнение, что маневры не удалось провести в полном объеме, в том числе и из-за неудовлетворительного выполнения союзниками взятых на себя обязательств.

Еще до начала реализации амбициозных планов Вашингтона, очевидно было, что перемещение такого количества войск потребует значительного напряжения всей транспортной инфраструктуры Польши и стран Балтии. Реалии же продемонстрировали, что нынешнее ее состояние не позволяет осуществлять мероприятия такого масштаба с достаточной оперативностью.

Это отметил бывший командующий сухопутными силами США в Европе Б.Ходжес. По его мнению, важнейшую роль для повышения мобильности войск на территории Польши и стран Балтии играет железнодорожная и автотранспортная инфраструктура, поскольку это оптимальный вариант перемещения танков и другой тяжелой техники. Как оказалось, ее состояние и пропускная способность не позволяют сегодня осуществлять переброску такого количества тяжелой техники в быстрые сроки.

Кроме того, вооруженные силы стран Восточной Европы не располагают необходимым количеством платформ и тягачей. Казалось бы, можно было бы воспользоваться предложениями гражданских фирм, но тут возникают процедурные и имущественные проблемы.

Также Б.Ходжес подчеркнул, что у стран Балтии до сих пор нет инфраструктуры, необходимой для приема и размещения сил на длительный промежуток времени.

Выяснилось также, что военно-медицинские службы Польши и стран Балтии не готовы обеспечить переброску войск в условиях пандемии. Например, польские военные медики не располагают необходимыми запасами санитарных средств и медицинского оборудования на случай резкого роста заболеваемости среди военнослужащих. В таких условиях Пентагон расценил коронавирус, как смертельную угрозу для американских солдат.

Всем известно, что для военных США медицинская поддержка играет ключевую роль в обеспечении боевой готовности, поскольку она не только поддерживает, но и повышает возможности противостоять силам противника.

По мнению высокопоставленных военных, именно несостоятельность союзников, а не закрытые границы, стала главной причиной свертывания учений «Defender Europe – 2020». Союзным войскам было указано на необходимость продумать, как поддерживать готовность и проводить маневры в условиях эпидемий и пандемий.

Однако, по мнению бывшего военного атташе США в Польше, директора варшавского отделения Центра анализа европейской политики полковника Рэя Вуйчика несмотря на то, что коронавирус повлиял на масштаб маневров в регионе, основные цели маневров все же достигнуты. Более того, Пентагон уже планирует учения «Defender Europe – 2021», основываясь на провалах уроках, извлеченных из мероприятий боевой подготовки этого года.

Минск и Москва, ествевственно, отслеживали все мероприятия в соседнем регионе. В рамках плановых мероприятий оперативной и боевой подготовки войска отрабатывали возможные варианты развития событий. Комплексная проверка боевой готовности вооруженных Сил стала не только оценкой уровня подготовки войск, но и одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у границ Беларуси. Следует также отметить, что это поспособствовало поставке (разработке) новых, а также модернизации имеющихся образцов вооружения.

Николай Астровский