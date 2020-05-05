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ТАСС

Около 600 самолетов и вертолетов будет задействовано в пролетах авиации по России 9 мая

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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Как сообщили в Минобороны РФ, пролет парадного строя авиации запланирован в 47 городах страны

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Около 600 самолетов и вертолетов пролетят над 47 городами России в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минобороны России.

"В рамках проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, спланирован пролет парадного строя авиации в 47 городах, в том числе во всех городах-героях на территории Российской Федерации и в пунктах дислокации авиационных частей", - отметили в военном ведомстве.

Всего, уточнили в Минобороны, "будет задействовано 597 летательных аппаратов". Командующий военно-воздушными силами - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов сообщил, что в Москве "пролетят 75 воздушных судов, включая звено самолетов 5-го поколения Су-57". По его словам, экипажи и авиатехника готовы к мероприятию.

Дронов отметил, что часть авиации примет участие в парадах над Вологдой, Тулой, Тверью, Самарой и Казанью.

Репетиция в Москве

4 мая состоялась репетиция авиапарада над Москвой. Над столицей, в частности, прошли четыре авиакомплекса "Кинжал" - истребителя МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты, а также четыре истребителя 5-го поколения Су-57.

Над центром Москвы пролетели самолет дальней радиолокационной разведки А-50, транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. В строю авиации участвовали истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н. Замкнули парад шесть штурмовиков Су-25.

Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил готовность парадного строя авиапарада над Красной площадью, находясь в Александровском саду.

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