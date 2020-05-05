Президенту РФ направлены предложения по дополнительной поддержке промышленности - СоюзМаш

Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Союз машиностроителей России направил президенту РФ предложения по дополнительным мерам поддержки гражданской и оборонной промышленности, сообщили в пресс-службе СоюзМаша.

"Предложения СоюзМаш отражают консолидированную позицию о наиболее важных мерах поддержки, необходимых промышленности. В работе над документом приняли участие представители более 150 организаций, среди которых Роскосмос, Росатом, Ростех, ФСВТС России, ОСК, Трансмашхолдинг, Концерн "Алмаз-Антей", ФСК-ЕЭС и другие", - процитировали в пресс-службе слова главы Ростеха, председателя СоюзМаша Сергея Чемезова.

По его словам, некоторые из этих предложений "могут рассматриваться как постоянные меры поддержки, стимулирующие развитие машиностроения и рост экономики в долгосрочной перспективе".

В пресс-службе отметили, что в направленный президенту документ вошли 20 наиболее значимых предложений из обсужденных на заседании бюро СоюзМаша 21 апреля с участием руководителей отраслевых корпораций, предприятий промышленности, региональных отделений Союза и экспертных советов Госдумы.