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Военное обозрение

Истребители «Тайфун» в Литве - возможность для ВКС РФ отработать перехваты, - заслуженный пилот России

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Источник изображения: topwar.ru

На днях «Военное обозрение» публиковало материал, в котором сообщалось о переброске 150 британских военнослужащих и нескольких истребителей «Тайфун» на аэродром в литовском Шяуляе. Переброска осуществлена, напомним, в рамках реализации программы «Воздушная полиция», по которой прибалтийские страны, как информирует НАТО, «защищаются от возможной агрессии». Зачастую в этом предложении используется термин «российская агрессия».

Число британских военных в Прибалтике составляет уже около 1 тысячи человек.

Как на деятельность Североатлантического блока, на переброску "Тайфунов" к российским границам реагировать России?

Свой комментарий по этому поводу специально для «Военного обозрения» представил лётчик-испытатель, Герой России, члены Высшего совета организации «Сильная Россия» Анатолий Кнышов:

Усиление противника у наших границ идёт фактически со всех сторон. Это не только натовская Прибалтика, это ещё и Украина, которую НАТО затягивает в сферу своего прямого влияния. Пока весь мир борется с пандемией, НАТО продолжает свою работу. А эта работа – и провокации на наших границах. Там ведь до Санкт-Петербурга рукой подать, да и до Москвы не так далеко. Поэтому нам необходимо защищаться. Как? Продолжать подготовку, проводить свои учения и продолжать отслеживать любые их перемещения, чтобы иметь возможность ответить в считанные минуты на любую угрозу с их стороны.

Прокомментировал вопрос натовской деятельности на восточном фланге альянса Юрий Сытник, заслуженный пилот РФ, член совета высшего офицерского состава общественной организации «Офицеры России».

По словам Юрия Сытника, появление «Тайфунов» в Литве – это ещё и прекрасная возможность для российских лётчиков отработать перехваты натовских самолётов над Балтикой:

Пусть они увидят, на что способны наши прекрасные самолёты Су-30, Су-35, да и Су-57, которые уже совсем скоро начнут серийно поступать в ВКС России.

Юрий Сытник:

А по большому счёту, Прибалтика для них была и остаётся местом, откуда можно попытаться насолить России. Они же туда уже перебрасывают и танковые подразделения, и авиацию, отрабатывают высадку десанта. Это идёт нагнетание ужаса, военной обстановки. Но и мы не сидим на месте. Наши Ту-160, Ту-22М3 совершают облёты Дании, Норвегии, Великобритании. Они видят наши самолёты у своих границ, ну поэтому как бы «в отместку» размещают свои ближе к нашим границам. Да и какой может быть у нас конфликт с Прибалтикой? Это бедные страны, у них нет ни углеводородов, ни технологий. Что нам делать в этой Прибалтике? Наша задача – поддерживать собственную безопасность в регионе на должном уровне, так, чтобы ни у кого не возникло желание воплощать свои территориальные претензии к России в реальность.

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