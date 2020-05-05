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Интерфакс-АВН

Китаю предстоит ответить на вопросы, связанные с распространением коронавируса - британский министр обороны

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Бен Уоллес
Бен Уоллес.
Источник изображения: Global Look Press/Gustavo Valiente

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - После того, как удастся одержать обеду над коронавирусом, Китаю предстоит ответить на вопросы, связанные с информированием мирового сообщества о COVID-19, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Думаю, что это так", - ответил министр на вопрос журналиста радио LBC о том, есть ли вопросы к Китаю.

"Время для этого наступит тогда, когда мы поставим вирус под контроль, пройдем через все это, и когда наша экономика вернется в нормальное русло", - отметил Уоллес.

По его словам, Китай должен быть полностью открытым во всем, что касается распространения и победы над инфекцией.

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Страны
Великобритания
Китай
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