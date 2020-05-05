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Интерфакс-АВН

Тегеран протестует против попыток Вашингтона продлить в СБ ООН оружейное эмбарго в отношении Ирана - иранский МИД

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Мужчина на фоне граффити на стенах бывшего посольства США в Тегеране, Иран
Мужчина на фоне граффити на стенах бывшего посольства США в Тегеране, Иран.
Источник изображения: © AP Photo, Vahid Salemi

Дубай. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Иран считает незаконными усилия Соединенных Штатов по продлению эмбарго СБ ООН на поставки оружия Тегерану, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иран не стремится выйти из ядерной сделки 2015 года с шестью державами ... Нынешние попытки Америки незаконны, и наша реакция будет пропорциональной", - заявил на еженедельной телевизионной пресс-конференции.

Срок эмбарго по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) от 2015 года по иранской ядерной программе истекает в октябре текущего года. Вашингтон заявил в четверг, что надеются на продление эмбарго до этого времени.

"Соединенные Штаты больше не являются участником ядерной сделки ... Реакция Ирана на незаконные меры Америки будет жесткой", - сказал Мусави.

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Страны
Иран
США
Компании
ООН
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Ядерный щит
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