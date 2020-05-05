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Военное обозрение

Sohu о Т-14 «Армата»: Для русских испытания новейших вооружений в сирийских боевых условиях вошло в привычку

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Источник изображения: topwar.ru

В китайских средствах массовой информации спустя несколько дней после нашумевшего заявления российского министра Дениса Мантурова о прохождении испытаний Т-14 «Армата» в Сирии решили представить свою оценку ситуации.

Китайский информационный портал Sohu опубликовал материал, в котором говорится, что в последнее время отправка перспективных вооружений для испытаний в зону сирийских боевых действий стала «привычкой для русских».

Из статьи китайского автора:

Испытания новых вооружений, перспективной военной техники в реальных боевых условиях – то, что вошло в привычку для русских, для российской армии. Ранее они направляли в Сирию новейшие истребители Су-57. Но вот вопрос: зачем Россия направила в Сирию свои танки нового поколения Т-14 «Армата»?

Автор отмечает, что отправка танков Т-14 для испытании в САР связана с тестированием систем новейшей бронемашины в тех условиях, когда бой реален, когда действия противника нельзя предсказать на 100 процентов. Также в Sohu отмечают, что для танка важно пройти испытания в «жарких пустынных условиях».

Ранее в Китае предлагали подумать над возможностью приобретения у России ограниченной партии танков Т-14 «Армата». Напомним, что глава Минпромторга РФ несколько дней назад заявил, что у танков имеется высокий экспортный потенциал, но он будет реализован только после начала серийных поставок Т-14 в ВС России.

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