Спекулянты взвинтили цены на материалы для медицинских масок и костюмов из-за коронавируса - "Ростех"

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Стоимость материала для изготовления медицинских масок и костюмов на чёрном рынке взлетела на 500% из-за ажиотажа на фоне коронавируса, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Стоимость материала SMS (трехслойный нетканный материал - ИФ), из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на чёрном рынке в 5 пять раз - до 1,5 тыс. руб. за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей", - заявили в Ростехе.

По данным госкорпорации, спекулятивные наценки достигают 500% из-за ажиотажного спроса на фоне распространения коронавируса.

"Чтобы выровнять цены и снизить ажиотаж, Ростех при поддержке Минпромторга России договорился с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165 - 305 рублей за килограмм", - сказали в госкорпорации.

В Ростехе подчеркнули, что за счет прямых закупок им удаётся отгружать продукцию по приемлемым ценам - 847 рублей за костюм без учета доставки.

"На текущий момент "Росхимзащита" (входит в Ростех) закупает у четырех изготовителей порядка 40% производимого сырья, распределяет заказы по швейным фабрикам и поставляет медицинские комплекты в регионы в соответствии с поступающими заявками", - отметили в госкорпорации.