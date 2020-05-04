«Тайфун-ВДВ» — «небесная колесница» десанта

Российские десантники вскоре получат новый бронированный внедорожник. Вчера, 2 мая, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что в Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищённого автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом, «Тайфун-ВДВ».

«В ближайшее время разработчики приступят к государственным испытаниям опытных образцов, по итогам которых будет принято решение о принятии на вооружение автомобильной техники для соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск. Дальнейшее развитие системы вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск направлено на обеспечение нового качественного состояния войск, которое позволит гарантированно выполнить возлагаемые на них задачи», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Тайфун-ВДВ» Источник изображения: structure.mil.ru

Бронемашина «Тайфун-ВДВ» создавалась по контракту с Минобороны РФ. По словам командующего ВДВ РФ генерал-полковника Владимира Шаманова, машина создана на базе автомобиля КамАЗ-53949 (4×4) семейства «Тайфун». Первый прототип «Тайфуна-ВДВ» разработала группа студентов высших учебных заведений Татарстана, они же участвовали в сборке первого опытного образца. Перед конструкторами была поставлена задача обеспечить возможность десантирования машины из военно-транспортных самолётов, а также перевозки бойцов по бездорожью при высоком уровне их защищённости.

Точные характеристики «Тайфуна-ВДВ» не раскрываются до прохождения им государственных испытаний. Известно, что его предшественник имеет полную массу до 14 т и оснащён двигателем мощностью 325 л. с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. В соответствии с ГОСТ-20306 запас хода должен составлять не менее 1200 км. Машина может преодолевать брод глубиной до 1,9 м, а её грузоподъёмность составляет 3 т. Автомобиль оснащён комбинированной баллистической защитой обитаемых отсеков по 3-му уровню STANAG 4569 и имеет легкобронированный моторный отсек.