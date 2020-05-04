Буксир "Яны Капу", пострадавший при военно-морском инциденте в Керченском проливе, после длительного ремонта вернулся в Одессу

Киев. 3 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА- Украинский рейдовый буксир "Яны Капу" после длительного ремонта в военно-морской базе г. Очаков вернулся в Одессу, сообщает в воскресенье пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Было отремонтировано управления главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели - делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи", - рассказал и. о. командира рейдового буксира "Яны Капу" Юрий Будзило.

В Одессу буксир прибыл своим ходом. В ходе ремонта были восстановлены те поврежденные места, где были тараны, когда украинские корабли пытались остановить корабли ФСБ Российской Федерации.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.