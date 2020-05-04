Сбитый ровно 60 лет назад: мы своими глазами увидели обломки U-2 Гэри Пауэрса в Москве (The Aviationist, США)

Американский журналист, служивший в период холодной войны в военной разведке и считавший Советский Союз «империей зла», рассказывает, как визит в московский музей помог ему по-новому взглянуть на прошлое — и на настоящее. По его словам, он оценил наиболее очевидное качество России и русских — их силу.

Я рос в период холодной войны. Мы видели в Советском Союзе нашего настоящего врага, "империю зла", испещренную ГУЛАГами и находящуюся под колпаком у секретной полиции. Будучи американцем, я верил, что Советский Союз запустил эффект коммунистического домино, помогая свергать нестабильные правительства по всему миру: Восточная Германия, Чехословакия, Куба, Северная Корея, Северный Вьетнам и некоторые страны Африки. Когда я был ребенком, у нас был очень удобный злодей - Советский Союз, "Красная угроза".

Я рос на таких книгах, как "Полярная станция "Зебра"" Алистера Маклина (Alistair MacLean) и "Охота за "Красным октябрем"" Тома Клэнси (Tom Clancy), а также на фильмах о Джеймсе Бонде. К тому времени, когда я своими глазами увидел Берлинскую стену, будучи членом подразделения наблюдения и сбора разведданных Национальной гвардии сухопутных войск, я уже многое знал о советской доктрине, истории, оружии и так далее. Мы были "хорошими парнями". Пока я рассматривал в бинокль аккуратно расставленные минные заграждения и нагромождения колючей проволоки, восточногерманские пограничники разглядывали нас. Они были "плохими парнями". Все казалось очень простым.

Тогда именно так и выглядела наша реальность. Такой она казалась до 26 декабря 1991 года, когда рухнул Советский Союз.

К сегодняшнему дню в наших отношениях с Россией был достигнут более существенный прогресс, чем на любом из этапов периода политики разрядки с момента окончания Второй мировой войны. Значительного прогресса достигла и Россия, Российская Федерация - страна, которая восстала из праха после распада Советского Союза. Летом прошлого года мне довелось лично воспользоваться результатами этой с трудом достигнутой (обеими сторонами) разрядки. Я наконец получил возможность приехать в Россию в качестве журналиста. И среди прочего мне очень хотелось своими глазами увидеть обломки разведывательного самолета U-2, который пилотировал Фрэнсис Гэри Пауэрс (Francis Gary Powers).

Самолет-разведчик Фрэнсиса Гэри Пауэрса был сбит над территорией Советского Союза 1 мая ровно 60 лет назад. Его самолет U-2 был сбит зенитной ракетой С-75, которая была одной из 14 ракет, выпущенных по нему, пока он летел над Свердловском на высоте около 21,5 тысячи метров. Самолет Пауэрса развалился на части в воздухе, а потом начал падать носом вниз. Центробежная сила помешала Пауэрсу воспользоваться катапультируемым сиденьем и привести в действие механизм самоуничтожения U-2. В конце концов, открыв фонарь кабины, он смог выбраться из кабины, когда самолет уже распадался на части вокруг него. После приземления Пауэрса практически сразу задержали.

Драма, которая за всем этим последовала, включала в себя вялые попытки Вашингтона скрыть правду. В результате советское руководство приняло решение объявить о том, что оно захватило Фрэнсиса Гэри Пауэрса и получило обломки самолета-разведчика U-2. Тогдашний президент США Дуайт Эйзенхауэр в конце концов признал факт осуществления Америкой разведывательных полетов над территорией Советского Союза. Пауэрс предстал перед советским судом, признал себя виновным в шпионской деятельности и был приговорен к 10 годам тюрьмы. 10 февраля 1962 года, спустя ровно 650 дней после того, как его самолет сбили над Свердловском, его обменяли на агента КГБ Рудольфа Абеля.

В предисловии к книге "Пилот-шпион" ("Spy Pilot"), написанной сыном Фрэнсиса Гэри Пауэрса и вышедшей в свет в 2019 году, Сергей Хрущев, сын бывшего главы СССР Никиты Хрущева, написал, что "в 1957 году полковник Рудольф Абель был арестован американскими властями в Нью-Йорке, обвинен в шпионской деятельности и приговорен к длительному тюремному заключению. В 1960 году после крушения самолета-разведчика U-2, сбитого в небе над Советским Союзом, Фрэнсиса Гэри Пауэрса обвинили в шпионской деятельности и приговорили к длительному тюремному заключению. Оба эти человека были патриотами, любившими свои страны, искренне верившими в идеалы своих народов и работавшими во имя мира во всем мире. Однако удача повернулась к ним спиной".

Находясь в Центральном музее вооруженных сил Российской Федерации в Москве, вы начинаете понимать исторические корни мировоззрения России. Россия охватывает 11 часовых поясов и граничит с 14 государствами. У нее есть военные базы в 9 странах. Между тем Соединенные Штаты охватывают всего 5 часовых поясов, граничат всего с двумя странами и имеют базы в 70 других странах. Во Второй мировой войне Советский Союз потерял 20 миллионов человек, из которых военными были 8,6 миллиона. Между тем Соединенные Штаты потеряли 407 тысяч своих солдат.

Стоит помнить, что Россия - это страна, которая постоянно сталкивалась с угрозами извне, которую безжалостно эксплуатировали, но которую еще никому не удалось покорить. Всего несколько часов прогулки по современной Москве помогут вам увидеть наиболее очевидное качество России и русских - их силу.

Я ожидал ощутить нечто зловещее, увидев в музее обломки сбитого самолета Гэри Пауэрса. Я думал, что руководство музея попытается извлечь некую пропагандистскую выгоду из этого экспоната. Однако, когда я увидел обломки самолета U-2 Пауэрса в центре одного из залов музея, они не произвели впечатление какого-то особенно выдающегося экспоната. По непонятной мне причине они были украшены дешевой светодиодной лентой с красными мигающими огоньками. В углу зала тихо сидела пожилая женщина, следившая за поведением посетителей. Когда мы начали снимать видеорепортаж о самолете Пауэрса, она вежливо попросила нас прекратить. В зале были таблички на русском языке, где говорилось, что экспонаты можно фотографировать, но снимать их на видеокамеру было запрещено. К счастью, наш друг Алекс, коренной москвич, быстро уладил этот вопрос, однако это случилось уже после того, как мой оператор Лэнс Ригл (Lance Riegle) и я непреднамеренно подтвердили неприятные стереотипы об американцах.

Возможность увидеть обломки самолета U-2 Пауэрса и осмыслить то место, которое этот эпизод занимает в российской истории, помогает сгладить разлад в отношениях, сохранявшийся даже после окончания холодной войны. Когда я вернулся в Соединенные Штаты и стал рассказывать о нашей поездке, меня удивило то, как много американцев до сих пор считают Россию нашим реальным врагом. Что касается меня, то возможность увидеть обломки самолета Пауэрса и другие артефакты времен холодной войны не изменила мой взгляд на историю холодной войны. Но это помогло добавить ему глубины и перспективы. Это помогло мне почувствовать, что значит жить в стране, которая сталкивается с угрозами у каждой своей границы и которая двумя десятилетиями ранее чуть было не прекратила свое существование. Если мы попробуем рассмотреть холодную войну с точки зрения России, а не только с точки зрения Америки, это не будет попыткой переписать историю, потому что в результате эта история станет полной.

Том Демерли (Tom Demerly)