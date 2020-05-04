Россия не пытается расколоть НАТО и ЕС отправкой военных на борьбу с Covid-19 в Италию - Минобороны РФ

Подготовка первых военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС Российской Федерации с военными специалистами и оборудованием войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил Российской Федерации для вылета с военного аэродрома Чкаловский в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, 22.03.2020.

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Россия не стремится внести раскол в НАТО и Евросоюз, отправив военных в Италию на помощь в борьбе с коронавирусом, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Когда мы оказываем помощь кому-либо, какой-либо стране, какому-либо народу, мы не имеем за душой, в кармане, где-то подспудно какие-то другие иные потайные цели, направленные на раскол, на развал какого-то единства", - сказал Фомин в интервью телеканалу Минобороны РФ "Звезда".

"Мы предпочитаем не обращать внимания на всю эту шумиху, пропаганду. Расцениваем ее как элемент как раз недобросовестной политической, информационной борьбы - обвинения против России в попытках такими действиями... расколоть стройные ряды НАТО или Евросоюза", - заявил он.

Фомин заявил, что НАТО и Евросоюз не смогли помочь в тяжелый момент Италии.

"Считаем, что эта ситуация вызвана тем, что, к сожалению, страны Запада, страны Евросоюза, Атлантического блока - они не смогли реализовать потенциал союзнический, продемонстрировать действительно союзнический дух", - сказал замминистра обороны РФ.

По словам Фомина, "обвинения в шпионаже, в гибридных инструментах, которые использует Россия против стран НАТО и других западных стран" являются "недобросовестными методами".

"Хочу заверить всех уважаемых партнеров в том, что Россия ни о чем другом не думает, когда оказывает помощь нуждающимся", - сказал Фомин.

2 апреля Минобороны России опровергло сообщения некоторых итальянских СМИ о том, что среди военных, которые помогают Италии бороться к коронавирусом, - "специалисты биологических войн" и представители военной разведки.

Как сообщал "Интерфакс", в Италию в марте самолеты Минобороны России перебросили восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ).

Российские военные в Италии проводят дезинфекцию гражданских объектов и помогают итальянским медикам лечить заболевших коронавирусом, сообщало Минобороны РФ.

Также российские подразделения РХБЗ и военные медики были направлены на борьбу с коронавирусом в Сербию, Боснию и Герцеговину и Армению.

Российский отряд продолжается работать в Сербии.