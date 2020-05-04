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Вестник Мордовии

В России завершается разработка "колесного танка" – броневика "Тайфун-ВДВ"

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Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

В России близятся к финалу опытно-конструкторские работы по созданию защищенных автомобилей спецназначения "Тайфун-ВДВ" для воздушно-десантных войск. Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, эта техника получит возможность десантироваться парашютным способом.

Скоро ожидается начало государственных испытаний. Когда опытные образцы пройдут полную проверку, будет рассмотрен вопрос о принятии их на вооружение.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

По сути, "Тайфун-ВДВ" является аналогом легкого колесного танка и обладает высокой огневой мощью, которая обеспечивается необитаемым модулем с 30-мм автоматической пушкой 2А42.

Разработанное в АО ЦНИИ "Буревестник" изделие оборудовано современным прицелом с теле- и тепловизионными каналами с лазерным дальномером.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Боекомплект составляет 200 осколочно-фугасных и 100 бронебойно-трассирующих боеприпасов. Дальность поражения целей - 2 км.

7,62-мм танковый пулемет 6П7К имеет боезапас 1200 патронов.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Сектор наведения по вертикали составляет от -10 до +60 градусов, по горизонтали - круговой.

"Тайфун-ВДВ" имеет высокие характеристики подвижности: двигатель мощностью 350 л.с. разгоняет 11-тонную боевую машину до 100 км/ч. Запас хода - рекордные 1200 км.

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Страны
Россия
Продукция
2А42
Anka-S БПЛА
Тайфун-ВДВ
Компании
Буревестник
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Проекты
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