Корабль без боевой задачи: с назначением стелс-эсминца Zumwalt в ВМС США так и не определились

Источник изображения: topwar.ru

Как известно, американские планы по оснащению флота 32-мя малозаметными боевыми кораблями класса Zumwalt потерпели неудачу. В итоге вместо 32-х ракетных стелс-эсминцев ВМС США должны обзавестись только тремя. Причин немало.

Основную причину описывают как невероятные затраты на создание таких кораблей. Один эсминец упомянутого класса обходится американским военно-морским силами почти в 8 миллиардов долларов. А это в 4-5 раз дороже стоимости «классических» эсминцев класса «Арли Бёрк».

Но дело здесь не только в стоимости «Замволтов». В ВМС США стали задумываться об их потенциальном боевом применении. Если по первоначальным планам это должен был оказаться корабль нанесения сокрушительного ракетного удара практически по любым объектам противника, включая объекты береговой зоны, то потом и эти планы пришлось корректировать. Из «Замволта» стали "лепить" корабль боевой поддержки высадки десанта, морских пехотинцев. И тогда уже сами отцы-командиры ВМС США стали активно чесать затылки, размышляя над тем, а стоит ли игра свеч. Корабль поддержки за 8 млрд долларов? Сильно даже для США с их работающим печатным станком.

Действительно, более чем странная ситуация – проектировать невероятно дорогой ракетный эсминец, наделять его технологией стелс, и всё для чего? Для того чтобы идти в группе с обычным десантным кораблём, само присутствие которого в группе автоматически делает стелс-технологию, реализованную на другом корабле, бесполезной. Проще говоря, десантный корабль будет лишь помогать противнику обнаруживать «Замволт» за многие морские мили, а также ориентировать на применение того или иного вооружения. И в такой ситуации вовсе не обязательно применять что-то невероятное по своей мощи – вроде "Посейдона", чтобы пустить эту ударную десантно-штурмовую американскую группу кораблей на дно.

Источник изображения: topwar.ru

Но если корабль из-за удешевления конструкции снят с повестки как то ударное ракетное средство, которое американским заказчикам виделось изначально, и если «Замволт» просто бессмысленно использовать как корабль поддержки высадки десанта, тогда какова же его основная функция в составе ВМС США?

После недавней (25 апреля 2020) постановки головного эсминца Zumwalt на вооружение (а состоялось оно после нескольких лет испытаний с выявлением недоработок, в том числе связанных с силовыми агрегатами) в прессе США стали появляться материалы, из которых можно понять, что с назначением «Замволта» по большому счёту так и не определились. Пока боевой корабль выглядит для флота США в качестве красивой картинки с туманными перспективами боевого использования, свой барьер для которого выставляет и полученное Россией гиперзвуковое ракетное оружие. Корабль с высокими амбициями, но пока без боевой задачи.