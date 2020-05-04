Украина в 2019 году заключила крупный контракт на поставку Индии авиационных ракет Р-27

Коллега diana_mihailova сообщила со ссылкой на нового руководителя киевского ГП "Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" (входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром") Владимира Зимина, что в июле 2019 года также входящее в состав "Укроборонпрома" ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" подписало контракты на поставку Индии авиационных ракет семейства Р-27 класса "воздух-воздух" средней дальности на сумму 221 млн долл. и контрольно-проверочной аппаратуры для ракет Р-27 (ПППР "Гурт-М") на сумму 26 млн долл - и то, и другое производства ГАХК "Артем".

Экспозиция авиационных ракет семейства Р-27 класса "воздух-воздух" средней дальности производства киевского ГП "Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" (с) ГК "Укроборонпром"

Стоит отметить, что одновременно Индия тогда же законтрактовала 300 ракет Р-27Р1/ЭР1 и Р-27Т1/ЭТ1 на сумму 217,5 млн долл в России - производства непосредственно разработчика этих ракет - АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им. И.И.Торопова" (Москва), входящего в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

ГАХК "Артем" (Киев) является основным серийным производителем ракет семейства Р-27 с советских времен. Предыдущий крупный контракт на поставку ракет семейства Р-27 Индии был реализован украинской стороной в 2013 году, когда по соглашению стоимостью 246 млн долл ВВС Индии были поставлены 400 ракет этой серии (180 Р-27ЭР1, 180 Р-27ЭТ1 и 40 учебных) производства ГАХК "Артем".

Согласно открытым источникам, с 2010 по 2018 годы украинской стороной осуществлялись поставки ракет семейства Р-27 производства ГАХК "Артем" также в Алжир (78 ракет), Польшу (40), Казахстан (30), Бангладеш (12) и Индонезию (пять).