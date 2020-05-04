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Интерфакс-АВН

Российские военкоматы получили 270 тыс. тестов на коронавирус и 12 тонн средств для дезинфекции - Минобороны РФ

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Призывники. Архивное фото
Призывники. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Москва. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Российские военкоматы, которые будут отправлять новобранцев в армию в ходе весеннего призыва, обеспечены тестами на коронавирус и медицинскими масками, сообщили в Минобороны РФ.

"В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения защиты здоровья граждан, призываемых на военную службу, в военных комиссариатах созданы запасы: медицинских масок - 2 млн штук, бесконтактных термометров - 1,5 тыс. штук, дезинфицирующих средств - 12 тонн, тест-систем - 270 тыс. штук", - сообщило военное ведомстве в пятницу.

Призывные комиссии начнут работу после 12 мая, отправка граждан в войска начнется после 20 мая, сказали военные.

Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в войска будут отправлены 135 тыс. человек. Также будут уволены в запас граждане, которые прошли срочную службу.

В конце марта российское военное руководство сообщило, что из-за коронавируса большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Все новобранцы, прибывшие в воинские части в ходе весенней призывной компании, пройдут двухнедельный карантин.

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