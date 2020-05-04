Коронавирус не должен сдвинуть сроки первого пуска тяжелой "Ангары" - глава ЦЭНКИ

Москва. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Ситуация с коронавирусом не должна повлиять на программу подготовки к пуску с "Восточного" тяжелой ракеты-носителя "Ангара", сообщил генеральный директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков.

"Сейчас идет стройка тяжелой ракета "Ангара". Крайний срок поставки - 2021 год, с датой первого пуска - 2023 год. Ситуация разная, в том числе, и пандемия эта. Но пока удается выдерживать день в день сроки", - сказал Охлопков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

По его словам, в связи с коронавирусом наиболее важные подразделения на космодромах "Байконур" и "Восточный" работают в изолированном режиме.

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что число заболевших коронавирусом сотрудников ракетно-космической отрасли выросло до 173, выздоровели 16 человек, шестеро умерли.

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырёх классов - от легкого до тяжелого - в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 ("Ангара 1.1") до 35 ("Ангара-А7") тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома Плесецк). Головным разработчиком и производителем РН семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева.

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020.

Минобороны РФ является основным заказчиком семейства.