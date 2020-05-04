Farda (Иран): российский ТУ-160 - «возмутитель спокойствия» над Балтикой

Минобороны России в начале минувшей недели оповестило о полетах бомбардировщика российских ВКС ТУ-160 над международными водами Балтийского моря. Несмотря на плановый и мирный перелет, он вызвал беспокойство у прибалтийских и соседних государств.

ИА "Фарс": По сообщению Министерства обороны Российской Федерации в минувший вторник, перелет над международной акваторией Балтики совершили в общей сложности два стратегических бомбардировщика российских ВКС.

О перелете сообщил также ряд международных агентств, в частности, Reuters, последнее при этом подчеркнуло, что данные бомбардировщики способны доставлять ядерные боеприпасы.

После сообщения о перелете бомбардировщиков, ряд прибалтийских и соседних государств, в частности, Финляндия, Польша, Дания и Швеция сообщили, что внимательно следили за полетом российских ТУ-160, которые первоначально зафиксировали радары. Однако Минобороны РФ подчеркнуло, что полеты носили обычный, плановый характер, с соблюдением всех норм международного права.

Согласно сообщению российского оборонного ведомства, два бомбардировщика, имевшие на вооружении 12 крылатых ракет малой дальности, действительно способные доставлять ядерный заряд и находились в полете над акваторией Балтики в течение 8 часов. В данное время их сопровождали истребители F-18, F-16, многоцелевой истребитель Saab ВВС Дании, Польши, Финляндии и Швеции.

Вместе с тем, в российском оборонном ведомстве также добавили, что в то же самое время еще два российских бомбардировщика, но уже ТУ-22 M, совершали полет над Норвежским морем и выполняли там боевую миссию в течение 4-х часов.

За прошедшие дни в ряде СМИ также появлялись сообщения о том, что российские истребители наблюдательные полеты над находившимся в то же время в водах Балтики американским эсминцем, наблюдая за его перемещением в морской акватории.

Данный инцидент имел место также несколько дней тому назад, когда истребитель F-16 Военно-воздушных сил Бельгии находился на боевом дежурстве в районе Балтийского моря и сопровождал российские истребители, которые наблюдали за передвижением эсминца Военно-морских сил США вблизи побережья Литвы.

НАТО опубликовал снимки с российскими истребителями и сопровождавшим его истребителем ВВС Бельгии и пояснил, что присутствие упомянутого американского эсминца "USS Donald Cook" "не должно было тревожить" российские ВКС, так как эсминец находился в нейтральных водах, и его задачей было "обеспечение безопасности региона".

Балтика в последнее время часто фигурирует в информационных сводках в связи с разного рода "инцидентами" и передвижениями морских или воздушных судов России и НАТО, что сейчас практически постоянно является поводом для беспокойства либо российской стороны, либо стран балтийского региона.

Россия, после ухудшения отношений с западными государствами в связи с вхождением Крымского полуострова в состав России в 2014 году, обеспокоена безопасностью своих западных рубежей, а близлежащие государства, в особенности прибалтийские, постоянно опасаются агрессии со стороны России и вероятных новых действий с ее стороны по "аннексии" территории соседних государств.

Также на прошедшей неделе командование североамериканских сил обороны сообщило, что два самолета российских ВКС, на этот раз противолодочные ИЛ-38, были замечены над воздушным пространством Аляски. Командование пояснило, что для наблюдения за полетом российских патрульных самолетов пришлось поднимать в воздух истребитель F-22, а также разведывательный самолет системы АВАКС (AWACS). Отметим, что полуостров Аляска, как и район Северного Ледовитого океана, также в последние годы стал еще одной зоной напряженности и постоянных "инцидентов" между российскими ВКС и Военно-воздушными силами США.