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Мозаика с Путиным для храма Минобороны будет переделана - РПЦ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Мозаика с изображением первых лиц государства, включая президента РФ Владимира Путина, для патриаршего собора в честь Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, который имеет статус главного храма Вооруженных сил России, переделывается в мастерской-изготовителе и изображения первых лиц государства будут с нее убраны.

Об этом сообщил ТАСС председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

Решение о замене спорных фрагментов мозаики, рассказал епископ Стефан, принято и исполняется. «Мозаики с Владимиром Путиным не было в храме. В той мастерской, где она изготавливалась, ее сейчас переделывают. Что касается освящения - дата неизвестна. На 6 мая запланирована торжественная церемония передачи строителями выполненных работ по главному храму Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал епископ Стефан.

Председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин, который также возглавляет художественный совет по строительству главного храма Вооруженных сил России, сообщил, что элементы мозаики, которые не войдут в композицию для храма, будут сохранены. «Мозаика сохранена для музея и истории. В храме, в память исторического события - бескровного возвращения Крыма России, будет изображение крестного хода с Корсунской иконой Божией Матери», - сказал протоиерей.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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