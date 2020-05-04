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Деловая газета "Взгляд"

В Пентагоне оценили влияние пандемии на испытания гиперзвукового оружия

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Джеймс Макконвилл
Джеймс Макконвилл.
Источник изображения: www.armytimes.com

Начальник штаба Армии США генерал Джеймс Макконвилл оценил влияние пандемии коронавируса на испытания гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах.

По словам генерала, несмотря на пандемию, обновление военной промышленности США продолжается, передает ТАСС.

"Мы по-прежнему проводим очень успешные испытания гиперзвукового [оружия], намерены провести другие испытания", – сказал Макконвилл в ходе телеконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

В свою очередь министр Армии США Райан Маккарти отметил, что первоочередную обеспокоенность вызывает обеспечение дальнейших поставок продукции промышленности. "Вопросы поставок будут оставаться для нас вызовом на месяцы вперед", – признал Маккарти.

"Мы ограничены в возможностях по возвращению рабочих [на предприятиях США за рубежом] на производство. Это вопрос стратегической промышленности, – сказал он. – Мы должны решить, как изыскать ресурсы в будущем. Намерены обратиться в Госдепартамент, чтобы сотрудники вернулись на работу".

Напомним, в начале января новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км. При этом, по мнению западных экспертов, реальная скорость "Циркона" составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук.



Антон Никитин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
ГЗЛА
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