Индийские космонавты находятся в Звёздном городке в России и продолжают подготовку к экзамену

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В индийских СМИ сообщили о том, что несмотря на пандемию, индийские космонавты пилотируемого проекта «Гаганьяан» продолжают подготовку. Обучение и подготовка проводятся в России – в центре подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина.

Индийская пресса сообщает, что четверо индийских космонавтов находятся на данный момент в Звёздном городке и, соблюдая нормы самоизоляции, готовятся к экзамену.

Этот экзамен должен был состояться в период с 28 по 30 апреля, однако был перенесён в связи со сложной эпидобстановкой в стране и мире.

Подготовка индийских космонавтов осуществляется при активном взаимодействии Роскосмоса и ISRO – индийской организацией космических исследований.

Индийские чиновники, ответственные за программу «Гаганьяан»:

Индия принимает помощь России в подготовке космонавтов, так как российский опыт пилотируемых космических полётов огромен. Это более полувека систематической работы, успешных миссий. Мы рассматриваем Россию в этом плане как надёжного долгосрочного партнёра.

Для справки: проект «Гаганьяан» (Gaganyaan) был официально провозглашён в Индии 15 августа 2018 года – в День независимости страны. Тогда Нарендра Моди заявил, что Индия станет настоящей космической державой, и индийские космонавты будут покорять космические просторы в ближайшее время.

Моди:

Индия станет четвёртой страной в мире, которая отправит своих космонавтов в космос на собственном ракетно-космическом оборудовании.

Оценивается подготовка к пилотируемому полёту и сам полёт в 100 млрд рупий (около 97 млрд рублей).